Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ya da yaptırdıkları düşünülen M.K., F.E., E.K. ve Y.Z.Z.’nin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Narkotik maddeler arama köpeği Gölge’nin de eşlik ettiği ikamet aramalarında, 47.54 gram sentetik kannabinoid, 14.85 gram sentetik esrar, 1.84 gram metamfetamin, 10 adet captagon hap, 4 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Y.Z.Z. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında da uyuşturucu madde satın almak suçundan işlem yapıldı.