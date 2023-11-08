Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 271.58 gram skunk ele geçirildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 271.58 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, çevre illere uyuşturucu madde nakli yaparak uyuşturucu madde ticareti yapabileceği değerlendirilen 48 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 271.58 gram skunk ele geçirildi. Polis araçta bulunan E.K. ve C.Y.’yi gözaltına aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.