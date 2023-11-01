Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 99,46 gram reçine esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ya da yaptırdığı değerlendirilen O.O.’nun üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin’in de eşlik ettiği ikametgah aramasında da 99.46 gram reçine esrar ele geçirildi.

Şüpheli, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.