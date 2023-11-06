Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alırken 57.05 gram metamfetamin ve 93.96 gram skunk ele geçirildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alırken 57.05 gram metamfetamin ve 93.96 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, sokak düzeyinde torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda M.D., S.Ç., ve F.A.’yı gözaltına aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Zanlıların ikametlerinde narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramalarda, elektrik süpürgesinin içinde satışa hazırlanmış paketler içinde toplam 57.05 gram metamfetamin ve 93.96 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.