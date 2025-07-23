Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 112,61 gram sentetik kannabinoid, 4 parça halinde 8,4 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hap, hassas terazi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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Operasyonlarda gözaltına alınan M.C.H., E.K., E.Ç., E.U. ve Ü.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.