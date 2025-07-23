Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.
Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 112,61 gram sentetik kannabinoid, 4 parça halinde 8,4 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hap, hassas terazi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan M.C.H., E.K., E.Ç., E.U. ve Ü.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.