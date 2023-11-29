Yalova'da uyuşturucu operasyonunda GHB maddesi ele geçirildi

Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşit, miktar ve sıvı form olarak ender rastlanan maddeler arasında yer alan 971 miligram GHB (Gama Hidroksibütirat) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden temin edeceği uyuşturucu maddeler ile sokak düzeyinde ticaretini yapacağı ve yaptıracağı değerlendirilen A.P.’nin idaresindeki 34 plaka aracı takibe aldı. Yol emniyetinin sağlanması üzerine seyir halindeki şüpheli araç şok müdahalede bulunularak durduruldu ve sürücü A.P. gözaltına alındı. Zanlının araç ve ikametinde narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğinde yapılan aramada 2 ayrı pet şişe içinde sıvı halde 971 miligram GHB’nin (Gama Hidroksibütirat) yanı sıra 31 gram metamfetamin, 25 sentetik ecza hap ve 1.35 gram skunk ele geçirildi.

Yalova’da ele geçirilen GHB’nin çeşit, miktar ve sıvı form olarak ender rastlanan maddeler arasında yer aldığı bildirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.