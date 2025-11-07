Yalova'da vatandaşın 100 bin dolarını dolandıran zanlı tutuklandı

Yalova’da dükkan satın almak isteyen bir vatandaşı 100 bin dolar dolandıran şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. 87 bin 500 dolar, 3 bin 800 dinar ve 168 bin TL ile birlikte yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Ekim’de Çınarcık ilçesinde satılık bir dükkan için F.Ç., kendisini Z. olarak tanıtan şahısla 100 bin dolar karşılığında anlaştı. 5 Kasım tarihinde dükkan için istenilen parayı hazırlayan F.Ç, dükkan önünde şüpheliyle görüştükten sonra içinde 100 bin dolar olan çantayı zanlıya teslim etti. Dolarları kontrol etmek için bankaya gideceğini belirterek F.Ç’nin yanından ayrılan şahıs, daha sonra telefonlarını açmadı. Dolandırıldığını fark eden F.Ç., durumu polise bildirdi.

Sahte plakayı bozuk stop lambası tespit ettirdi

Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahsın beyaz renkli sahte 34 plakalı araçla olay yerine geldiğini belirledi. Kamera görüntülerinden stop lambasının yanmamasından dolayı plakasını değiştirdiği belirlenen zanlının T.K. olduğu belirlendi. Zanlının aracı Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bırakıp, başka bir araçla buradan Kocaeli’nin Gölcük ilçesine gittiği tespit edildi. Zanlı, aynı gün Gölcük’te 87 bin 500 dolar, 3 bin 800 dinar ve 168 bin TL para ile birlikte yakalandı. "Resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından adli mercilere sevk edilen T.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.