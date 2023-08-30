Yalova'da vefat eden eski Bakan Arzu'nun cenazesi Diyarbakır'a gönderildi

Yalova’da TMMM Sosyal Tesisleri’nin havuzunda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu’nun cenazesi, memleketi Diyarbakır’a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 09.30’da Termal ilçesinde bulunan TBMM Sosyal Tesisleri’ne eşi ile birlikte giriş yapan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, havuzda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arzu’nun cenazesi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, Diyarbakır’a gönderildi. Arzu’nun cenazesinin önce İstanbul’a götürüleceği, İstanbul Havaalanı’ndan da uçakla Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi.