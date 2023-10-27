Yalova'da villa inşaatı kazısında bulunan küp mezarda kazı çalışmaları başladı

Yalova’nın Termal ilçesi Akköy’de villa inşaatı çalışma kazısında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen küp mezarda Yalova Müze Müdürlüğü kurtarma kazısı çalışması başlattı. Kadın iskeleti olduğu belirlenen küp mezarda küpe ve kolye benzeri eşyalara rastlandığı öğrenildi.

Akköy Çukurçayır mevkiinde bir villa inşaatı çalışması sırasında bulunan küp mezarda jandarma ekiplerinin nöbeti devam ederken, bölgeye gelen Yalova Müze Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kurtarma kazısı çalışmalarına başladı. Çalışmalar Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey başkanlığında sürdürülüyor.

Yerin yaklaşık 1,5 metre altında bulunan ve geç Roma dönemine ait olduğu düşünülen mezardaki iskeletin bir kadına ait olduğu öğrenildi. İskeletin yanında kolye, küpe gibi değerli eşyaların olduğu bildirildi.

Kepçe operatörü Sinan Kalaman, villa inşaatının bahçesine perde için kazı yaptığı sırada mezarı bulduğunu ifade etti. Daha sonra durumu jandarmaya bildirdiğini dile getiren Kalaman, "Mezarın önünü açtıktan sonra jandarmaya haber verdik. İçinde eski döneme, 330 yılına ait kadın mezarı olduğunu söylediler. Burada kazı yapılacak. İçinde değerli birkaç eşyası var. Daha önce birkaç defa daha başıma böyle gelmişti. Genelde değerli bir şey çıkmadı. Küp çıkıyor ama boş. Birkaç defa böyle denk geldi. Bana denk geldiği için şanslı hissediyorum. Bazı insanlar arıyor bulamıyor, biz aramadan önümüze çıkıyor" diye konuştu.

Öte yandan, kadın iskeletinin kafatasında çatlak olduğu da öğrenildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.