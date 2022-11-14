Yalova'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Yalova’da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve Suriye’de girdiği çatışmada yaralandıktan sonra Türkiye’ye geldiği tespit edilen terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde ikamet eden yabancı uyruklu bir şahsın, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve Suriye’de girdiği çatışmada yaralandıktan sonra Türkiye’ye geldiği bilgisine ulaştı. Operasyon düğmesine basan jandarma ekipleri, şahsı ikametinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada; 6 pasaport, 4 flaş bellek, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.