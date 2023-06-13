Yalova'da yakalanan suç makinesi hırsız tutuklandı

Yalova’da son 3 ayda 6 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve ziynet eşyası, akıllı telefon gibi birçok malzemeyi çaldığı iddia edilen hırsızlık zanlısı polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz 7 Nisan 2023 tarihi ile başlayan ve en son 11 Haziran tarihinde gerçekleşen 6 hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen N.M. (40) polisin güvenlik kameraları incelemeleri sonucu yakayı ele verdi. Yalova merkezin yanı sıra Çiftlikköy ve Çınarcık ilçelerinde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren zanlı polis tarafından yürütülen hummalı bir çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan N.M tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce de çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Polis çalınan malzemelerin peşinde

Öte yandan, şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarında 5 akıllı cep telefon, 1 adet tuşlu cep telefonu, altın kolye, 4 çeyrek altın, gram altın, 2 altın yüzük, 2 altın bileklik, 6 adet kol saati, 2 güneş gözlüğü, 2200 TL, 40 Euro, bisiklet, araç anahtarı, kredi kartları ve kimlik gibi birçok eşyayı çaldığı belirlendi. Polis çalınan eşyaların bulunması için çalışma başlattı.