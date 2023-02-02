Yalova'da yanan kamyonu akaryakıt istasyonu çalışanları söndürdü

Yalova'da bir kamyonda çıkan yangını akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürüldü.

Yalova'da yanan kamyonu akaryakıt istasyonu çalışanları söndürdü
Editör
EditörEditör
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Yalova’da bir kamyonda çıkan yangını akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova Bursa kara yolunda seyir halindeki bir kamyonun motor kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Aracında dumanların yükseldiğini fark eden kamyon sürücüsü aracını yolun kenarına çekti. Bu sırada yangını fark eden bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonu çalışanları alevlere yangın söndürücülerle müdahale etti. Olay sonrasında bölgeye gelen itfaiye ekipleri kontrollerini gerçekleştirdi.

Yangında kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Yalova'da yanan kamyonu akaryakıt istasyonu çalışanları söndürdü