Yalova'da yangın

Yalova'nın Altınova ilçesinde çalılık arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova'da yangın
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Yalova’nın Altınova ilçesinde çalılık arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi yakınlarında çalılık arazide yangın çıktı. Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının dün alevlere teslim olan bölgenin hemen yanı başında yaşandığı öğrenildi.

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