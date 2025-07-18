Yalova'da yasa dışı kenevir ekimi yapan zanlı tutuklandı

Yalova'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda Armutlu ilçesindeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan zanlı tutuklandı.

Yalova'da yasa dışı kenevir ekimi yapan zanlı tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yalova’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda Armutlu ilçesindeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D’nin Armutlu’da yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli S.D. tarafından ormanlık alan içinde yasa dışı ekimi yapılan 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.