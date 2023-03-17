Yalova'da yeni minibüs güzergahları için toplantı

Yalova Belediyesi, yeni minibüs ile özel halk otobüsü hat ve güzergâhları hakkında bir toplantı tertipledi.

Yalova Minibüsçüler Odası, Yalova Belediyesi’nin ilgili müdürlükleri ile mahalle muhtarları Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un koordine ve organizasyonunda bir araya geldi. Yalova Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı toplantı Lova Hotel’de gerçekleştirildi.

Vatandaş taleplerinin muhtarlar aracılığıyla tek tek dinlendiği toplantı sonrası konuşan Tutuk, bu konuda tarafları bir araya getirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

“400 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi’nin faaliyete geçmesi sebebiyle şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren M plakalı minibüsler ve özel halk otobüslerinin hat ve güzergahlarında vatandaşlarımızın yeni hastaneye erişimlerini arttırabilmek adına yenilenme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Mahalle muhtarlarımız ile yapılan toplantıda, vatandaşlarımızın muhtarlara iletilen talepleri teker teker değerlendirilerek, Yalova Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Erhan Baş’a iletildi. Minibüs ve özel halk otobüslerinin hat ve güzergâh çalışmaları devam etmekte olup, deneme seferleri tamamlanınca belirlenen hat ve güzergahlar kamuoyuna duyurulacaktır.”

Toplantıda Yalova Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Erhan Baş, muhtarlara yeni güzergahlarla ilgili harita üzerinden bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.