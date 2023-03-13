Yalova'da yenilenecek eski seraların kontrolleri devam ediyor

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik ekipleri "Yalova İli Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" çerçevesinde yenilenecek eski seraların dron ile iç ve dış çekimlerini yaparak tespitler sürdürülüyor.

İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yüzde 50 bakanlık, yüzde 25 Yalova İl Özel İdaresi, yüzde 25 de çiftçi katkı payı olarak hayata geçirilecek, "Yalova İli Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" çerçevesinde 1 Ocak 2023 tarihinde başlayan başvurular 24 ocakta sona ermişti. 2022 bütçesi ile hazırlanan ve 3 yıl boyunca sürecek proje ile 223 çiftçiye 360 dekar sera alanı için toplamda 113,5 ton sera naylonu dağıtılacak.