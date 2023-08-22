Yalova'da Yeşil Mavi Yol Bisiklet Festivali'nin 3'üncüsü düzenlendi

Yalova Ekoturizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği (YEKSAYDER) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yeşil Mavi Yol Bisiklet Festivali" gerçekleştirildi.

Kenti ve özellikle "Yeşil Mavi Turizm Yolu" ile birbirine bağlanan köyleri tanıtarak köylerin ekoturizme kazandırılması amacıyla çalışma yürüten dernek, festivalin bu yıl üçüncüsünü düzenledi.

Kurtköy’de 2 gece konaklamalı olarak gerçekleştirilen festivale katılan yaklaşık 50 bisikletçi, Kurtköy-Ormanika Kamp Alanı, Yenimahalle, Termal, Gökçedere, Ortaburun, Teşvikiye, Akköy, Kadıköy ve Kurtköy Ormanika-Kamp Alanı olmak üzere 2 günde 75 kilometre pedal çevirdi.

Dernek Başkanı Ahmet Yiğit, amaçlarının Yalova’da bisiklet kültürünün oluşturulması, daha çok kişinin bisiklete sürmeye başlayarak sağlıklı yaşama katılmalarına destek olmak ve bisiklet severlerin hafta sonlarında Yeşil Mavi Yol üzerinde bulunan orman yollarında bisiklet sürmeleri için, geleneksel hale gelen bisiklet festivalini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Önümüzdeki yıl Altınova ilçesine bağlı köylerin tanıtılması planladıklarını belirten Yiğit, üç büyük şehrin ortasında kalan Yalova’nın doğa turizminde hak ettiği yere gelmesi için çalıştıklarını, belediyelerin de geniş kapsamlı olarak destek vermeleri halinde Yalova’nın bisiklet şehri olacağını sözlerine eklerken, emeği geçenlere teşekkür etti.