Yalova'da yolcu minibüsü, hafif ticari araç ve tırla çarpıştı: 4 yaralı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana gelen kazada yolcu minibüsü, tır ve hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, 2'si kadın toplam 4 kişi yaralandı.

Yalova'da yolcu minibüsü, hafif ticari araç ve tırla çarpıştı: 4 yaralı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Yalova’nın Armutlu ilçesinde meydana gelen kazada yolcu minibüsü, tır ve hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, 2’si kadın toplam 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fıstıklı-Gemlik arasında yolcu taşımacılığı yapan M.E. idaresindeki 77 ACN 129 plakalı minibüs, Kapaklı köyü mevkiinde karşı istikametten gelen D.B. yönetimindeki 44 AP 9572 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etsiyle devrilen minibüse de Ö.G. idaresindeki 77 BA 901 plakalı tır çarptı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi ile 2 minibüs yolcusu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.