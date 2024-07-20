Yalova'da yunusların görsel şöleni dronla görüntülendi

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında deniz yüzeyinde görsel şölen sunan yunuslar dron ile görüntülendi.

Esenköy beldesinde kıyıların ve açıklarında çok sıkılıkla görülen yunuslar bu kez dron ile kameralara kaydedildi. Denizde yunusları fark eden vatandaş dron kaldırarak yunusları takibe aldı. Görüntülerde 4 yunustan oluşan sürü deniz yüzeyinde görsel şölen sundu. Esenköy açıklarında bir süre dolaşan yunuslar daha sonra Marmara Denizi’nin iç kesimlerinde doğru yönelerek gözlerden kayboldu.