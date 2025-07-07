Yalova'da yunusun yüzen vatandaşla burun buruna geldiği anlar kamerada

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi kıyısına kadar gelen yunus balığı bu sırada denizde yüzen bir vatandaş yunus balığıyla burun buruna geldi. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Esenköy beldesinde sıkça kıyaya yakın kısma kadar gelen yunus balığı bir kez daha vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi. Görüntülerde kıyıdan açığa doğru ilerleyen yunus bu sırada kıyaya doğru yüzen bir vatandaşla yan yana geçti. O anlarda ise o anları kameraya alan vatandaşlar büyük heyecan yaşadı. Vatandaş kıya yüzerek çıkarken yunus ise bir süre sonra gözlerden kayboldu.