Yalova'da zabıtadan minibüslere klima denetimi

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir içi minibüslere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Yalova'da zabıtadan minibüslere klima denetimi
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Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir içi minibüslere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Zabıta trafik ekipleri denetimlerde kılık-kıyafet, araç içi temizlik, ruhsat ve klima kontrolü gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra araç içi yolcu fazla taşıyan minibüs sürücülerine de uyarılarda bulundu. Yalova Belediyesi’nden yapılan açıklamada denetimlerin sıklıkla gerçekleştirileceği bildirildi.