Yalova'da zabıtadan minibüslere klima denetimi
Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir içi minibüslere yönelik denetimlerine devam ediyor.
Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir içi minibüslere yönelik denetimlerine devam ediyor.
Zabıta trafik ekipleri denetimlerde kılık-kıyafet, araç içi temizlik, ruhsat ve klima kontrolü gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra araç içi yolcu fazla taşıyan minibüs sürücülerine de uyarılarda bulundu. Yalova Belediyesi’nden yapılan açıklamada denetimlerin sıklıkla gerçekleştirileceği bildirildi.