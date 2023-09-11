Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul-İzmir otobanında tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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İstanbul-İzmir otobanında tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otobanın Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Kılıç köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir tır ve iki otomobil birbirine girdi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.