Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
İstanbul-İzmir otobanında tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir otobanında tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otobanın Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Kılıç köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir tır ve iki otomobil birbirine girdi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.