Yalova'daki meyve sebze halinden 2 ayda 5 bin 177 ton ürün çıkışı

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Hali’nden 2023 yılının ocak ve şubat aylarında toplam 5 bin 177 ton ürün çıkışı yapıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından getirilen ürünlerin kabzımallar tarafından pazarcı, manav ve marketlere satışının gerçekleştirildiği Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Hali’nin 2 aylık ürün satış rakamları açıklandı. Halden 2023 yılının ocak ayında 3 bin 38 ton, şubat ayında ise 2 bin 139 ton yaş meyve ve sebze satışı gerçekleştirildi. 2023’ün ilk 2 ayı verilerine göre, toplam 5 bin 177 ton ürün çıkışının yapıldığı halde en fazla bin 92 ton ile patates satışı gerçekleştirildi. Patatesi 908 tonluk satışla portakal takip etti.