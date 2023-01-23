Yalova'daki otelde baca yangını

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir otelin baca ve mutfak davlumbazında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı beldesinde faaliyet gösteren otelin mutfak kısmındaki davlumbaz ve bacasında meydana gelen yangın meydana geldi. Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ile Tavşanlı, Subaşı, Kaytazdere İtfaiye Birliği (TASKİB) ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu otelde maddi hasar meydana geldi.