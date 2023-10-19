Yalova'daki sokak köpekleri 10 koyunu telef etti, 15'ini de yaraladı

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Çalıca köyünde başıboş sokak köpekleri sürüsü 10 koyunu telef etti, 15’ini ise yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Çalıca köyünde başıboş sokak hayvanları Ahmet Kibaroğlu’nun ahırına girdi. Köpekler burada küçükbaş hayvanlara saldırarak 10 koyunu telef etti. Ahırdaki 15 koyunu da yaralayan köpekler daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Çalıca Köyü Muhtarı Zülküf Kaya, çiftçinin 150 bin lira zararı olduğunu söyledi. Kaya, daha önce de başıboş köpeklerin başka bir ahıra girerek yine hayvanları telef ettiğini anlattı. Kaya, konuyla ilgili daha önce de şikayetlerde bulunsalar da bir çözüm bulunamadığını belirterek, “Nerde köpek severler nerde sıcak evinde oturup hayvansever diye geçinenler. Benim köylümün alın teriyle, helal parayla baktığı hayvanlar telef oldu. En az 150 bin zararı var. Sorarım size kim karşılayacak. Burada insanlar bile tehlikede. Ölen bir çocuk da olabilirdi” dedi.