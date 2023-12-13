Yalova'daki tarihi eserler Altınova'ya taşınıyor

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde bulunan Roma dönemine ait 10 tarihi eser, Altınova’ya nakledildi.

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde bulunan Roma dönemine ait 10 tarihi eserin nakil işlemleri gerçekleştirildi.

Roma Dönemine ait 10 tarihi eser

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan izinle Altınova İlçesinin Tavşanlı Beldesi Dipgölcük bölgesinde dağınık şekilde duran Roma dönemine ait mermer ve taş blokların nakil işlemi gerçekleştirildi.

Mimari 10 tarihi eser Yalova Müze Müdürlüğü uzmanlarının denetimde tıra yüklenerek Altınova Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıevi’ne sevk edilirken, eserler koruma altına alındı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve Altınova Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıları Başkanı Doç. Dr. Serkan Gündüz, Yalova’daki eserlerin Altınova getirilmesiyle birlikte ilçenin Yalova’nın arkeoloji için atan kalbi olacağını söyledi.

Bölgenin Yalova’daki arkeolojik eserlerin toplandığı bir merkez haline de geldiğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İnşallah önümüzdeki süreçte de orada bir arkeoloji müzesini hayata geçiririz. Burayı tarihi dokusu, doğal güzellikleriyle, deniziyle, ormanıyla, kumuyla ve tarihi ile ama en güzeli de kuşlarıyla bir turizm, kültür merkezi, haline getireceğiz. Ben çalışan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.