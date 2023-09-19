Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı

Yalova’da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 11 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent geneli, geçiş güzergâhlarında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, İstanbul ve Bursa illerinden kara ve deniz ulaşım yolları ile Yalova’ya uyuşturucu madde getirebilecekleri değerlendirilen ve tespit edilen araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda. Y.S., Y.E., İ.H.A., F.B.E., A.A., N.P., M.P., G.A., C.A., M.B.K. ve Y.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçları, ikametgâhları ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 bin 688 adet Lyrica, sentetik ecza grubu tablet, 769.88 gram esrar, 148.21 gram metamfetamin, 85.10 gram skunk, 40 extacy hap, 7 gram sentetik kannabinoid, 4.11 gram kokain, hassas terazi, 4 tabanca,

54 adet tabancalara ait fişek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 271 bin 900 Türk Lirası’na el konuldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.