Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul illinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Yalova’da sokak düzeyinde ticaretini yapacaklarını tespit ettiği F.Ç., O.A. ve E.Ö. içinde bulunduğu araçlar takibe alındı. Altınova’da durdurulan 16 ve 34 plakalı araçlarda narkotik maddeler arama köpekleriyle yapılan aramalarda 340 gram sentetik kannabinoid, 180 gram skunk, 56 gram metamfetamin, 42 ekstazi, 5.35 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç. ile O.A. tutuklanırken E.Ö. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Polisin diğer çalışmalarında ise kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 15 kişi hakkında da adli işlem gerçekleştirilmiştir. Şahısların üzerlerinden ise 30.00 gram sentetik kannabinoid, 22.77 gram skunk ve 7.05 gram metamfetamin ele geçirildi.