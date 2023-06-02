Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kara yolu güzergahını kullanarak yakın çevre illere geçiş yaparak ticaretini yapacakları tespit edilen S.B., L.G. ve F.A.’nın içinde bulunduğu 34 plakalı araç durduruldu. Kimlik kontrollerinde “6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve aranması bulunan F.A. etkisiz hale getirildi. Araçta yapılan aramada 400 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüphelilerden S.B. ve L.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.A. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Fakat kesinleşmiş hapis cezası olan F.A. da diğer 2 zanlı gibi cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilerek yakalanan 3 kişi hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.