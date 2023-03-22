Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zehir taciri tutuklandı

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında L.Ö., F.K., F.Ş., B.G., B.M. ve M.K. gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 283.41 gram skunk, 76.05 gram metamfetamin, 1.29 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden B.G. ve B.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce işlediği başka bir uyuşturucu ticareti suçundan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılardan F.K. de cezaevine sevk edildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca 4 şahıs hakkında da "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan" adli işlem gerçekleştirildi.

Ekipler çalışmalar sırasında gözaltına aldığı kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S., U.K., G.K., D.B., S.K. ve M.E.B.’yi de cezaevlerine teslim etti.