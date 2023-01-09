Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 631 gram skunk ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından 16 plakalı otomobille uyuşturucu getirerek sokak düzeyinde satışının yapıldığı istihbaratını aldı. Aracı takibe alan ekipler operasyon düğmesine basarak otomobili durdurdu. Ekipler dedektör köpek Zeytin eşliğinde yaptıkları aramada, motor kaputu altına bu gizlenmiş 631 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ç.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis kullanmak için uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 13 şüpheli hakkında da adli işlem gerçekleştirildi. Şüphelilerin üst aramalarında 32.05 gram metamfetamin, 7.94 eroin, 8.05 gram esrar ve 2.61 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.