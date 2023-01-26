Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, 2 şahsın il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Konuyla ilgili C.A ve R.A. takibe alan ekipler 77 plakalı motosikleti durdurdu. Motorda dedektör köpek Gölge eşlinde yapılan aramada bagaj kısmında 216.95 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan zanlılardan R.A tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan emniyetin diğer bir çalışmasında ise U.O. 33,56 gram skunk ile yakalandı. Şüpheli hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçlamasıyla adli işlem gerçekleştirildi.