Yalova'daki yangında dubleks ev kullanılmaz hale geldi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 katlı binanın dubleks katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yalova'daki yangında dubleks ev kullanılmaz hale geldi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 3 katlı binanın dubleks katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Taşliman Mahallesi Ahmet Sugün Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın dubleks çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonrasında dubleks daire kullanılmaz hale geldi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.