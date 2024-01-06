Yalova’da, Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen askerler anısına yürüyüş gerçekleştirildi.

1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen askerler için harekatın 109’uncu yıldönümünde “Yalova’dan Sarıkamış’a Selam Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Merkez ilçeye bağlı Güneyköy’de yapılan ve yaklaşık 5 kilometre süren yürüyüşe üniversite öğrencilerinin yanı sıra Vali Hülya Kaya, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin de katıldı.

Yalova’da günün anlamana yönelik bir etkinliği gerçekleştirdiklerini anlatan Vali Hülya Kaya, “Bu gün çok özel bir gün bizler için de. Sarıkamış’ta kaybetmiş olduğumuz şehitlerimiz anısına gençlerle bugün anlamlı bir yürüyüş yapalım dedik. Buradan Sarıkamış’ta kaybetmiş olduğumuz şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz, ruhları şad olsun. Arkadaşlarımıza da çok duyarlı olduklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten Sarıkamış’taki o yürüyüşe üniversitemizin gençleri bir selam göndermek, birlikteliği, aynı ruhu yaşamak istedik. Buradan Sarıkamış’a selam olsun” dedi.

Bölgenin en yüksek tepesine yapılan yürüyüşe katılan gençler şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti.