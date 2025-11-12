Yalova'dan 10 ayda 521 milyon dolar ihracat

Yalova’da, yılın ilk 10 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 521 milyon 949 bin dolar oldu.

2024 yılının ilk 10 ayında 500 milyon 218 bin dolar ihracat yapılan kentten bu yılın aynı döneminde ise 521 milyon 949 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yalova’dan ocak ayında 49 milyon 71 bin, şubatta 71 milyon 997 bin, martta 18 milyon 583 bin, nisanda 50 milyon 694 bin dolar, mayısta 104 milyon 337 bin dolar, haziranda 5 milyon 929 bin dolar, temmuzda 64 milyon 177 bin, ağustosta 7 milyon 774 bin, eylülde ise 83 milyon 945 bin dolar ihracat yapıldı. Geçtiğimiz ekim ayı ihracatı ise 65 milyon 437 bin dolar oldu.

İhracatta aslan payı tersanelerin

10 aylık süreçte Yalova’da en çok ihracat yapılan sektör gemi, yat ve hizmetleri oldu. Tersaneler 10 ayda 453 milyon 409 bin dolar ihracat yaptı. Bu sektörü 22 milyon 699 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri ve 12 milyon 510 bin dolarla madencilik ürünleri sektörleri takip etti. Yalova’da süs bitkiler sektörünün ihracatı ise 6 milyon 980 bin dolara oldu.

Yalova’dan 1 milyonun üzerinde ihracat yapılan sektörler ise şöyle sıralandı:

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 4 milyon 590 bin dolar, makine ve aksamları 4 milyon 4 bin dolar, çelik 3 milyon 329 bin, demir ve demir dışı metaller 3 milyon 787 bin dolar, elektrik ve elektronik 2 milyon 589 bin dolar, iklimlendirme 2 milyon 395 dolar, hazır giyim 2 milyon 357 bin dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 438 bin.