Yalova'dan 2023'ün ilk 3 ayında 18 milyon dolar ihracat

Yalova’da 2023 yılının ilk 3 ayındaki ihracat bir önceki yıla göre yüzde 77,9 azalarak 18 milyon 126 bin dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılını 503 milyon dolar ihracatla kapatan Yalova’daki firmalar 2023 yılına kötü başlangıç yaptı. Geçtiğimiz yılın 3 aylık döneminde 81 milyon 836 bin dolar ihracat yapılan kentte, bu senenin aynı döneminde ise 18 milyon 126 bin dolar ihraç gerçekleşti. Aylara göre bakıldığında ocakta 5 milyon 469 bin dolar, şubatta 6 milyon 229 bin dolar, martta ise 6 milyon 428 bin dolar ihracat yapıldı.

Rekortmen tersaneler 3 ayda sıfır

Geçtiğimiz yıl şehirdeki ihracatın yüzde 82,49 gerçekleştiren tersaneler, bu yılı ilk 3 ayında ise sıfır çekti. Kentte ihracatın ilk 3 ayında en şok ihracat yapılan sektör 8 milyon 921 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Bu sektörü 2 miyon721 bin dolar ihracatla madencilik ürünleri takip etti. Geçtiğimiz yıla göre ihracatını yüzde 69,5 artıran süs bitkileri sektörünün 3 aylık performansı 2 milyon 31 bin dolar oldu.