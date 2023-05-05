Yalova'dan 2023'ün ilk 4 ayında 70 milyon dolar ihracat

Yalova’da 2023 yılının ilk 4 ayında yapılan ihracat rakamı bir önceki yıla göre yüzde 65,5 azalarak 70 milyon 708 bin dolar oldu.

Türkiye’de Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı. İhracatta 2023’e kötü başlangıç yapan Yalova’daki firmaların Nisan ayı ihracatı sevindirdi. Kentten Nisan ayında yapılan ihracat 52 milyon 675 bin dolar oldu. Öte yandan, geçtiğimiz Ocak ayında 5 milyon 469 bin dolar, şubatta 6 milyon 152 bin dolar, Mart’ta ise 6 milyon 411 bin dolar ihracat gerçekleştirilmişti. Böylelikle Yalova’dan yılın ilk 4 ayında yapılan ihracat 70 milyon 708 bin dolara ulaştı. 2022 yılının ilk 4 ayında 205 milyon 81 bin dolar olan ihracatta bu yılın aynı döneminde yüzde 65,5 düşüş yaşandı.

Tersaneler siftah yaptı

Geçtiğimiz yıllarda Yalova ihracatının yüzde 90’ını üstlenen gemi ve yat sektöründe yılın ilk 3 ayında sıfır ihracat gerçekleşmişti. Tersaneler 2023’ün nisan ayında ilk ihracatını 52 milyon 675 bin dolarla yaptı.

Kimyevi madde ihracatı yüzde 82 arttı

Tersaneleri 12 milyon 179 bin dolar ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. 2022’nin ilk 4 ayında 6 milyon 689 bin dolar ihracat yapan kimyevi maddeler sektörü 2023’ün aynı dönemindeki ihracatını yüzde 82,1 artırmış oldu.

Süs bitkileri ihracatında yüzde 44 artış

Türkiye’de süs bitkileri sektöründe söz sahibi olan Yalovalı firmaların ihracattaki yükselişini bu yıl da sürdürüyor. Geçtiğimiz 2022’nin ilk 4 ayında 1 milyon 830 dolar ihracat yapan üreticiler, bu yılın aynı döneminde yüzde 44 artışla 2 milyon 636 bin dolar ihracata imza attı.

Bir önceki yıla göre yüzde 32,8 ihracatı düşen madencilik ürünlerinde ise 4 milyon 178 bin dolar ihracat yapıldı.