Yalova'dan 2023'ün ilk 6 ayında 193 milyon dolarlık ihracat

Yalova’da 2023 yılının ilk 6 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 düşerek 193 milyon 283 bin dolar oldu.

İhracat verilerinden derlenen bilgilere göre, 2022 yılının ilk 6 ayında 213 milyon dolar olan Yalova’daki ihracat rakamı bu yılın aynı döneminde 193 milyon 283 bin dolar olarak gerçekleşti. Yalova’nın aylara göre ihracat rakamlarına bakıldığında Ocak 5 milyon 469 bin, Şubat 6 milyon 135 bin, Mart 6 milyon 411 bin, Nisan 52 milyon 675 bin, Mayıs’ta ise 7 milyon 595 bin dolar ihracat yapıldı. Geçtiğimiz Haziran ayında ise geçtiğimiz ilk 5 ayın toplamının da üzerinde bir ihracat gerçekleşti. 2023 yılının en çok ihracat yapılan ayı olan Haziran’da 114 milyon 995 bin dolarlık ürün yurt dışına gönderildi.

İhracatta aslan payı yine tersanelerin oldu

Kentteki ihracatı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gemi ve yat sektörü sırtladı. 6 ayda 154 milyon 801 bin dolar ihracat yapan tersaneler, 2023’e kötü başlangıç yapmıştı. Gemi ve yat sektörünün geçtiğimiz Haziran’da 108 milyon 288 bin dolar olan ihracatı yüzleri güldürdü.

Yalova’da bu sektörü kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 68,8 ihracatını artıran sektör 6 ayda 17 milyon 664 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Kentte en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 3 milyon 865 bin dolar ile madencilik ürünleri oldu.

Süs bitkileri sektörü ihracatını yüzde 54,2 artırdı

Türkiye’de süs bitkileri sektöründe söz sahibi iller arasında olan Yalova’nın 2023 yılı ihracatında artış yaşandı. 2022’nin ilk 6 ayında 2 milyon 506 bin dolar olan süs bitkileri ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 54,2 artarak 3 milyon 865 bin dolar olarak gerçekleşti.

Yalova’da 2023’ün ilk 6 ayında 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapılan diğer sektörler ise şöyle oldu:

Elektrik ve elektronik 1 milyon 427 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyon 371 bin dolar, demir ve demir dışı madenler 1 milyon 303 bin dolar, makine ve aksamları 1 milyon 268 bin dolar.