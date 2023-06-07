Yalova'dan 5 ayda 78 milyon dolar ihracat

Yalova’dan 2023 yılının ilk 5 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,6 düşerek, 78 milyon 304 bin dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılını 503 milyon 111 bin dolar ihracatla bitiren Yalova’daki firmalar 2023 yılının ilk 5 ayında bir önceki yılın ihracat performansının gerisinde kaldı. 2023 yılının ocak ayında 5 milyon 469 bin, şubatta 6 milyon 152 bin, martta 6 milyon 411 bin, nisan 52 milyon 675 bin dolar ihracatın yapıldığı Yalova’da geçtiğimiz mayıs ayında ise 7 milyon 595 bin ihracat gerçekleştirildi. Böylelikle Yalova’da 2023’ün ilk 5 ayında yapılan ihracat rakamı bir önceki yıla göre yüzde 68,6 düşerek, 78 milyon 304 bin dolar oldu.

Tersanelerin ihracatında yüzde 77’lik düşüş

Yalova’daki ihracatın yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği gemi ve yat sektöründeki düşüş ilin genel ihracat rakamlarını da etkiledi. 2022’nin ilk 5 ayında 204 bin 955 bin dolar ihracat yapan tersanelerin 2023 yılının aynı dönemindeki ihracatı ise yüzde 77,3 düşerek 46 milyon 513 bin dolarda kaldı. Yaşanan düşüşe rağmen tersaneler kentte en çok ihracat yapan sektör olmayı başardı.

Kimyevi maddeler sektöründe yüzde 84,9 artış

Kentte gemi ve yat sektöründeki ihracatı 15 milyon 153 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. 2022’nin ilk 5 ayında 8 milyon 195 bin dolar ihracat gerçekleştirilen sektördeki bu yılki artış oranı yüzde 84,9 olarak gerçekleşti.

Süs bitkileri sektörü de ihracatını artırdı

Türkiye’de süs bitkileri üretiminde söz sahibi iller arasında olan Yalova’daki ihracat rakamı da bir önceki yıla göre yüzde 58,2 arttı. 2022’nin ilk 5 ayında 2 milyon 186 bin dolar ihracat yapan süs bitkisi üreticileri 2023 yılının aynı döneminde ise 3 milyon 467 bin dolar ihracat rakamına ulaştı.

Öte yandan, ilk 5 ayda otomotivde yüzde 97.3, tekstilde yüzde 97.0, çelikte yüzde 87.8, elektrik elektronikte yüzde 70.4, iklimlendirme sanayinde yüzde 64.7, makine aksamlarında yüzde 60, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde ise yüzde 54.7 düşüş yaşandı.