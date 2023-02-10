Yalova'dan 50 gönüllü öğretmen deprem bölgesine yardıma gitti

Yalova’da 50 gönüllü öğretmen, arama kurtarma ve psikolojik destek çalışmalarına destek için deprem bölgesine hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında bölgedeki yardım ekiplerine destek için Yalova’da 50 gönüllü öğretmen hazırlıklarını tamamladı. Kazma, kürek, demir kesme makası gibi malzemeleri de yanına alan öğretmenler bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek olacak. Öte yandan öğretmenlerin bir kısmı da hem çocuklar için psikolojik destek sağlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan öğretmenler, burada otobüse binerek deprem bölgesine doğru harekete geçti. Öğretmenler bölgede ellerinden geldiğince çalışmalara yardım etmek istediklerini söyledi.

Öğretmenleri bölgeye uğurlayan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise daha önce Hatay bölgesine 20 kişiyi gönderdiklerini belirterek, “Bugün de 50 yiğit öğretmenimiz daha deprem bölgesine yolculuk yapacaklar. Orada arama kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunacaklar. Rehber öğretmenlerimiz de öğrencilerimize, çocuklarımıza destek vermeye çalışacaklar” dedi.

Akmeşe, İl Milli Eğitim olarak bölgeye 10 tır yardım malzemesi gönderdiklerini ve depremzedeler için soba üretmeye başlayacaklarını da ifade etti.