Yalova'dan deprem bölgesine 10 tır çadır, 12 araç ile 115 arama kurtarma personeli gönderildi

Yalova’dan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem sonrası bölgeye 10 tır çadır, 12 araç ile 115 arama kurtarma personeli gönderildi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında Yalova’dan bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edildi. İlk etapta AFAD Yalova Lojistik deposundan bin 200 çadır 10 tırla birlikte bölgeye sevk edildi. Bölgeye toplamda 39 tırın gönderilmesi hedefleniyor. AFAD personellerinin yanı sıra belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 115 kişide bölgedeki çalışmalara katılmak üzere depremin etkilediği illere sevk edildi.

AFAD İl Müdür Vekili Yılmaz Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Deprem ihbarının gelmesiyle kriz merkezinde görevimize başladık. Şimdiye kadar 12 araçla 100’ün üzerinde personeli bölgeye gönderdik. AFAD Lojistik Deposu’nda bulunan çadır ve battaniyelerimizin sevkiyatı başlamıştır” diye konuştu.