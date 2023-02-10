Yalova'dan deprem bölgesine 204 yardım yüklü araç gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova ilinden bölgeye su, ısınma, gıda, hijyen malzemesi, kıyafet, akaryakıt, ekipman ve benzeri ihtiyaçları taşıyan toplam 109 tır ve kamyon ile 95 kamyonet gönderildi.

Yalova Valiliği deprem bölgesine gönderilen yardımlar ve ekiplerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Yalova’dan bölgeye temel ihtiyaç malzemelerinden 226 ton gıda-içecek, 41 bin 451 battaniye-yorgan-yastık, bin 122 ısıtıcı-soba, 60 bin 669 kıyafet ve ayakkabı, 30 bin 408 adet hijyen malzemesi, 96 ton odun ve 15 bin 920 litre akaryakıt gönderildi.

Yalova’da bölgeye ayrıca 17 ekskavatör, 6 vinç, 1 çekici, 2 bekoloder, 87 jeneratör, bin 841 çadır, bin 461 yardımcı ekipman ile 70 adet de çeşitli makine ve ekipmanlar da gönderildi.

Afet bölgesinde Yalova’dan 235 kamu personeli, 226 sivil toplum kuruluşu ve firma personeli ve 596 gönüllü olmak üzere toplam bin 57 kişi depremzedelere yardım için bölgede görev yapıyor.