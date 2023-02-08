Yalova'dan gıda dolu 6 tır daha deprem bölgesine gönderildi

Yalova Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaraları sarmak adına yardım kampanyası başlatmıştı. Sosyal medya üzerinden duyurulan yardım kampanyasında 2. gününde gıda yüklü 6 tır daha deprem bölgesine gönderildi. Gün içerisinde yine 4 tırın daha bölgeye gönderileceği kaydedildi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 10 ili etkileyen deprem için Yalova olarak el birliği ile harekete geçtiklerini belirterek, “Yalova’da yaşayan hemşehrilerimin duyarlığı bizleri oldukça mutlu ediyor. Gerek gıda gerekse giyecekleri merkezlerimize ulaştırıyorlar. AFAD yetkilileri tarafından öncelikli olanların listesi bizlere ulaştı. Bu çerçevede elektrikli ısıtıcı, tüp, odun, kömür, uyku tulumu, mont ve içliğin ihtiyaç olduğunu sizlere belirtmek istiyoruz. Yardımlarınızı öncelikli olan malzemelerle yapmanızı rica ediyoruz. Gün birlik olma günü” ifadelerini kullandı.

Duygulandıran notlar

Yalova Belediyesi’nin başlattığı kampanyaya 7’den 77’ye herkes destek veriyor. Yardım toplama merkezlerine getirilen yardımlarda dikkat çeken notlar da yer alıyor. Emirhan Tunca tarafından yazılan bir not görevlilerin dikkatini çekti. Notta, yaşanılan acının 19 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde Yalova’da hissedildiğini ve onların acılarını çok iyi anladıkları kaydedildi.