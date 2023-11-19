Yalova Delmece Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı

Yalova'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve fırtınanın de etkili olmasının ardından kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Yalova Delmece Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Yalova’da hava sıcaklıklarının düşmesi ve fırtınanın de etkili olmasının ardından kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Kent Ormanı, Delmece Yaylası gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza örtüye büründü. Kar yağışının yaşandığı ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Mevsimin ilk kar yağışının yaşandığı Delmece Yaylası yolunda ulaşım zorlukla sürdürülüyor. Öte yandan, şehrin diğer yüksek kesimlerinde de kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.