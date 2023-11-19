Yalova Delmece Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı
Yalova'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve fırtınanın de etkili olmasının ardından kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Yalova’da hava sıcaklıklarının düşmesi ve fırtınanın de etkili olmasının ardından kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Kent Ormanı, Delmece Yaylası gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza örtüye büründü. Kar yağışının yaşandığı ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştu.
Mevsimin ilk kar yağışının yaşandığı Delmece Yaylası yolunda ulaşım zorlukla sürdürülüyor. Öte yandan, şehrin diğer yüksek kesimlerinde de kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.