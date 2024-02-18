Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji uzmanı 2'ye çıktı

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ikinci bir onkoloji uzmanı daha hasta kabulüne başladı.

Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Emin Büyükbayram, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş başı yaptı. Büyükbayram, Onkoloji Polikliniğinde ve Kemoterapi Ünitesinde hasta kabulü yapıyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2009 yılında mezun olan Büyükbayram, 2014 Dicle Üniversitesi iç hastalıkları uzmanı, 2023 yılında da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden onkoloji uzmanlığını aldı. Büyükbayram’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.