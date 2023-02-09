Yalova ekipleri 82 saat sonra enkazda 2'si çocuk 6 kişiyi çıkardı

Hatay’da deprem bölgesine Yalova’dan gelen itfaiye ekipleri 82 saat sonra enkaz altından 2’si çocuk 6 kişiyi sağ olarak kurtardı.

10 ilde etkili olan deprem sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hatay Antakya’da bulunan Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, Çınarcık Belediyesi ve Esenköy Belediyesi itfaiyeleri, Altınova Afet Gönüllüleri ve Güzel Yaşam Derneği ekipleri 7 ayrı enkazda yaptığı ortak çalışma sonunda 2’si çocuk 4’ü yetişkin olmak üzere toplam 6 kişiyi 82 saat sonra enkazdan çıkardı. Hastaneye sevk edilen 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ekipleri arayarak üstün çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti.