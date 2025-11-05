Yalova Emniyeti'nde KETUM kullanılmaya başlandı

ASELSAN tarafından geliştirilen Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi (KETUM) Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde kullanılmaya başlandı.

Acil durum ve afet şartlarında yüksek dayanıklılık gösteren KETUM, Yalova İl Emniyet Müdürlüğümüz envanterine dahil edildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde KETUM kullanımı Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın telsiz bağlantısıyla başladı. KETUM ile Yalova’da görevi başındaki İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve tüm emniyet personeline seslenen Demirtaş, "Emniyet Teşkilatımızın kıymetli mensupları, ülkemizin bekası aziz milletimizin huzur ve güvenliği için, gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Üstün vazife anlatışınız, özveriniz ve fedakarca gayretleriniz için her birinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim Emniyet Teşkilatı olarak gerçekleştirdiğimiz tüm görev ve faaliyetlerde telsiz muhaberesi önemli yer tutmaktadır. Bu kapsamdan mevcut analog telsiz sistemlerini KETUM sistemle dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu sayede teşkilatımızın kritik bir öneme sahip telsiz haberleşme kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz. KETUM sistemi ülkemize ve Yalova Emniyet Müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyorum. Görevi başındaki tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar, başarılar diliyorum. Allah’a emanet olunuz" dedi.

Tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirilen KETUM, emniyet birimlerinin haberleşme altyapısı için ileri düzey güvenlik ve kesintisiz iletişim sağlıyor.