Yalova Esenköy'de yunus şov

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında kıyıya kadar gelen yunus, metrelerce yükseğe zıplayarak görsel bir şov yaptı.

Yalova Esenköy'de yunus şov
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında kıyıya kadar gelen yunus, metrelerce yükseğe zıplayarak görsel bir şov yaptı.

Esenköy sahillerini mesken tutan yunuslar belde kıyılarında sıkça görülmeye devam ediyor. Son olarak kıyaya oldukça yaklaşan yunus, suyun yüzeyinden zıplayarak metrelerce yükseldi ve denize dalışlar yaparak adeta çevredekilere görsel şölen sundu. Yunusun şovunu kıyıdan gören vatandaşlar görsel şölene kayıtsız kalmadı. Vatandaşlar yunusun hareketlerini alkışlar ve tezahüratlarla izledi.

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