Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden piyano konseri

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan piyano konseri öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

Kent Müzesi’nde iki seans halinde gerçekleştirilen piyona konserine öğrenciler 10 farklı filmin müziklerini piyano ile icra etti. Bu filmlerdeki karakterlerin kılığına giren öğrenciler konukları Kent Müzesi’nde bu şekilde karşıladı. Piyona icra edilirken bir yandan da sinevizyon ile filmlerden bazı sahneler gösterildi. Lise Müdürü Haydar Kılıç, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliği Yalova Valisi Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Altınmeşe de takip etti.