Yalova halinden 6 ayda 16 bin 323 ton sebze meyve çıkışı

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden 2023 yılının ilk altı ayında toplam 16 bin 323 ton ürün çıkışı yapıldı.

2023 yılının ilk 6 ayında elde edilen verilere göre, 16 bin 323 ton çıkışın gerçekleştirildiği Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinde Mayıs ayında bin 998 ton sebze, 526 ton ise meyve tüketimi gerçekleştirildi. Sebze ve meyve verilerinin toplamına göre Haziran ayı içerisinde 2 bin 524 ton tüketim yapıldı.

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden Haziran ayı içinde en fazla tüketilen ürün 500 ton ile karpuz oldu. Karpuzu 427 ton ile patates ve 360 ton ile domates takip etti.